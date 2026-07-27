Октябрьский проспект в Пскове частично закроют на две недели в августе

Октябрьский проспект в Пскове частично перекроют для движения на две недели в августе. Об это пишет ПАИ со ссылкой на постановления городской администрации.

Временные ограничения введут с 10 по 16 августа на участке проспекта от улицы Некрасова до улицы Свердлова. Для объезда предлагается использовать улицы Свердлова, Некрасова и Кузнецкую.

С 24 по 30 августа закроют участок Октябрьского проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади. Для объезда следует использовать улицы Советскую, Гоголя, Ленина, Комсомольский переулок и улицу Свердлова.