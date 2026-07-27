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Общество

Более 22 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в рамках празднования Дня города Пскова

27 июля 2026 года, 12:50

День города в Пскове прошел без происшествий, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более 22 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в рамках празднования Дня города Пскова

Фото: УМВД России по Псковской области

Полиция обеспечила общественный порядок и безопасность во время мероприятий в рамках празднования Дня города.

В дни празднования Дня города было организовано около 25 праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, участниками которых стали более 22 тысяч жителей и гостей Пскова.

Для обеспечения безопасностина охрану общественного порядка вышло более 250 сотрудников полиции.

Содействие оказывали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, народные дружинники, представители АНО «Дружина» и работники частных охранных организаций.

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