Более 22 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в рамках празднования Дня города Пскова

День города в Пскове прошел без происшествий, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция обеспечила общественный порядок и безопасность во время мероприятий в рамках празднования Дня города.

В дни празднования Дня города было организовано около 25 праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, участниками которых стали более 22 тысяч жителей и гостей Пскова.

Для обеспечения безопасностина охрану общественного порядка вышло более 250 сотрудников полиции.

Содействие оказывали сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, народные дружинники, представители АНО «Дружина» и работники частных охранных организаций.