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Общество

Опубликована программа Дня города Пскова – 2026

7 июля 2026 года, 14:37

Опубликована программа Дня города Пскова – 2026. Праздничные мероприятия пройдут с 19 по 26 июля, сообщил в своих соцсетях глава города Борис Елкин.

Опубликована программа Дня города Пскова – 2026

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, насыщенная афиша главного праздника Пскова включает множество ярких событий: мастер-классы, и фестивали, и концерты. Каждый, будь то ребенок или взрослый, найдет себе на неделе что-то по душе, отметил глава города.

Кульминацией Дня города станет праздничный концерт, который пройдет в Финском парке 26 июля. Организаторы подготовили для жителей и гостей Пскова сюрприз.

«На сцену выйдут известные исполнители! Кто они – пока держим в секрете, раскроем имена незадолго до праздника», – обратил свое внимание Борис Елкин.

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