Капремонт детского сада «Улыбка» в Пскове идёт с опережением графика

В Пскове продолжается масштабное обновление детского сада № 43 «Улыбка», развернувшееся сразу в трёх корпусах. Как сообщил в своём Телеграм-канале глава города Борис Елкин, подрядчик выполняет работы с запасом по времени, а помещения уже обретают яркие цвета.

По словам градоначальника, стены в группах уже окрашиваются в зелёные, жёлтые, розовые и голубые оттенки. Специалисты завершили прокладку электрики и монтаж системы освещения, установили горячий и холодный водопровод, пожаротушение, полностью заменили кровлю, отопление и канализацию. Сейчас строители укладывают настенную плитку в санузлах, после чего перейдут к напольному покрытию.

Параллельно учреждение оснащают современным инвентарём: уже поступили оборудование для пищеблока, качественная посуда и спортивные снаряды. Для занятий закуплены интерактивная доска, ноутбуки, компьютер и проектор. Дополнительно приобретены новые детские шкафчики, фигурные столики и шкафы для кабинетов. Борис Елкин выразил удовлетворение темпами работ, подчеркнув, что временной задел позволит завершить все мероприятия качественно.

Капитальный ремонт ведётся в рамках национального проекта «Семья».