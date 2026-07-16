Заправка машин по системе «чет-нечет» в Псковской области продлится минимум до выходных

Заправка автомобилей в Псковской области по системе «чет-нечет» продолжится минимум до выходных. Об этом он сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем мессенджере MAX.

«В пятницу примем решение, продолжить отпускать бензин по этой схеме или нет. Понимаю, что есть недовольные, они будут всегда, какое бы решение ни было принято. Но многие водители сами просили ввести такую систему. И мы видим, что в комплексе она работает», – отметил глава региона.

Он признал, что существует проблема, когда из-за дефицита бензина нельзя заправиться в день со своим номером.