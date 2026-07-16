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Общество

Заправка машин по системе «чет-нечет» в Псковской области продлится минимум до выходных

16 июля 2026 года, 09:56

Заправка автомобилей в Псковской области по системе «чет-нечет» продолжится минимум до выходных. Об этом он сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем мессенджере MAX.

Заправка машин по системе «чет-нечет» в Псковской области продлится минимум до выходных

Фото: pxhere.com

«В пятницу примем решение, продолжить отпускать бензин по этой схеме или нет. Понимаю, что есть недовольные, они будут всегда, какое бы решение ни было принято. Но многие водители сами просили ввести такую систему. И мы видим, что в комплексе она работает», – отметил глава региона.

Он признал, что существует проблема, когда из-за дефицита бензина нельзя заправиться в день со своим номером.

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