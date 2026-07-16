Псковская область договорилась с еще одной компанией об увеличении поставок топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Однако, предупредил глава региона, это произойдет только на следующей неделе.

«Большую проблему сегодня представляют те, кто колесит по заправкам и по нескольку раз в день заливают канистры. Разработан комплекс мер. Работа будет вестись принципиальная – и штрафы, и конфискация, плоть до лишения права заправляться на заправках в регионе», – отметил губернатор.