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Общество

Псковская область договорилась с еще одной компанией об увеличении поставок топлива

16 июля 2026 года, 09:44

Псковская область договорилась с еще одной компанией об увеличении поставок топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Псковская область договорилась с еще одной компанией об увеличении поставок топлива

Фото: pxhere.com

Однако, предупредил глава региона, это произойдет только на следующей неделе.

«Большую проблему сегодня представляют те, кто колесит по заправкам и по нескольку раз в день заливают канистры. Разработан комплекс мер. Работа будет вестись принципиальная – и штрафы, и конфискация, плоть до лишения права заправляться на заправках в регионе», – отметил губернатор.

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