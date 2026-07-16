Губернатор Псковской области объяснил, почему на ряде АЗС работает только одна колонка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, почему на ряде АЗС работает только одна колонка. Пост он опубликовал в своем канале в MAX.

По данным руководства топливных компаний, такая ситуация действительно есть. Как отметил глава региона, на некоторых АЗС из-за большой нагрузки за неделю выходит из строя от 15 до 20 пистолетов, что требует ремонта или замены. В результате приходится закрывать колонки.

Технических ограничений по этому поводу нет, заявил губернатор.