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Общество

Губернатор Псковской области объяснил, почему на ряде АЗС работает только одна колонка

16 июля 2026 года, 09:27

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, почему на ряде АЗС работает только одна колонка. Пост он опубликовал в своем канале в MAX.

Губернатор Псковской области объяснил, почему на ряде АЗС работает только одна колонка

Фото: pxhere.com

По данным руководства топливных компаний, такая ситуация действительно есть. Как отметил глава региона, на некоторых АЗС из-за большой нагрузки за неделю выходит из строя от 15 до 20 пистолетов, что требует ремонта или замены. В результате приходится закрывать колонки.

Технических ограничений по этому поводу нет, заявил губернатор.

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