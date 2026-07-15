Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Лучших героев мультфильма выберут на «Псков САП фесте»

15 июля 2026 года, 17:52

26 июля в рамках фестиваля сапсёрфинга «Псков САП фест» пройдёт костюмированный конкурс. Участникам предстоит перевоплотиться в героев анимации и побороться за главный приз — новую доску для сапбординга, сообщили  в Псковском городском молодёжном центре.

Лучших героев мультфильма выберут на «Псков САП фесте»

ПГМЦ

Для участия необходим костюм, соответствующий теме «Герои мультфильмов». Образ должен отвечать общепринятым моральным нормам, не содержать элементов насилия или нетерпимости и, главное, не мешать безопасному управлению доской и другим гребцам.

Регистрация будет проходить с 10:00 до 11:20 в специальной палатке у спуска к набережной реки Великой по адресу улица Георгиевская, 4, также доступна предварительная онлайн-запись.

 Жюри определит десятку лучших образов, которые затем представят зрителям на главной сцене в формате дефиле. Победителя выберут путём повторной оценки жюри и открытого голосования гостей: каждый сможет отдать один голос за понравившийся костюм. За первое место полагается новый сапборд, обладатели второго и третьего мест получат дипломы и ценные призы от партнёров, а все финалисты будут отмечены дипломами. 

Участие и в конкурсе, и в фестивале бесплатное.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами