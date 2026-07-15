Лучших героев мультфильма выберут на «Псков САП фесте»

26 июля в рамках фестиваля сапсёрфинга «Псков САП фест» пройдёт костюмированный конкурс. Участникам предстоит перевоплотиться в героев анимации и побороться за главный приз — новую доску для сапбординга, сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Для участия необходим костюм, соответствующий теме «Герои мультфильмов». Образ должен отвечать общепринятым моральным нормам, не содержать элементов насилия или нетерпимости и, главное, не мешать безопасному управлению доской и другим гребцам.

Регистрация будет проходить с 10:00 до 11:20 в специальной палатке у спуска к набережной реки Великой по адресу улица Георгиевская, 4, также доступна предварительная онлайн-запись.

Жюри определит десятку лучших образов, которые затем представят зрителям на главной сцене в формате дефиле. Победителя выберут путём повторной оценки жюри и открытого голосования гостей: каждый сможет отдать один голос за понравившийся костюм. За первое место полагается новый сапборд, обладатели второго и третьего мест получат дипломы и ценные призы от партнёров, а все финалисты будут отмечены дипломами.

Участие и в конкурсе, и в фестивале бесплатное.