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Культура

Фестиваль «Довмонт Псковский» посетили более 6 тысяч человек

29 июня 2026 года, 17:19

Более шести тысяч человек посетили фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковской» 27 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фестиваль «Довмонт Псковский» посетили более 6 тысяч человек

Фото: псковская правда

Мероприятие прошло в Псковском Кремле. Вход был свободным.

«Реконструкторы, исторические костюмы, прекрасные бои, сам князь Довмонт на коне, запах костра, необыкновенные вещи на ярмарке – все это делает 27 июня памятным. Очень надеемся, что эта прекрасная традиция продолжится, и мы будем собираться с друзьями и близкими на прекрасном фестивале», – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Фестиваль прошел в рамках проекта «Крепость земли Псковской» в год 150-летия заповедника и 760-летия вокняжения в Пскове святого благоверного Довмонта-Тимофея.

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