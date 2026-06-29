Фестиваль «Довмонт Псковский» посетили более 6 тысяч человек

Более шести тысяч человек посетили фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковской» 27 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Мероприятие прошло в Псковском Кремле. Вход был свободным.

«Реконструкторы, исторические костюмы, прекрасные бои, сам князь Довмонт на коне, запах костра, необыкновенные вещи на ярмарке – все это делает 27 июня памятным. Очень надеемся, что эта прекрасная традиция продолжится, и мы будем собираться с друзьями и близкими на прекрасном фестивале», – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Фестиваль прошел в рамках проекта «Крепость земли Псковской» в год 150-летия заповедника и 760-летия вокняжения в Пскове святого благоверного Довмонта-Тимофея.