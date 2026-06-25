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Общество / Образование

Написавшая ЕГЭ по химии 75-летняя педагог из Пскова назвала самое сложное задание

25 июня 2026 года, 13:32

75-летний учитель Екатерина Михолап, написавшая Единый государственный экзамен по химии, назвала самое сложное задание, пишет «АиФ-Псков».

Написавшая ЕГЭ по химии 75-летняя педагог из Пскова назвала самое сложное задание

Фото министерства образования Псковской области

По её словам, не считая трудностей с заполнение бланков печатными буквами, сложности вызвала задача №34 с математическим уклоном: там два неизвестных.

«Многие ребята ее не решают, потому что не хватает времени и сложно. Обычно пишут, что на решение достаточно 15-20 минут, но этого времени мало – начинаешь решать и можешь запутаться», – подчеркнула Екатерина Михолап.

Педагог надеется набрать на ЕГЭ не менее 90 баллов. В целом же она считает, что экзаменационные задания полностью соответствуют школьной программе. «Я бы по химии ЕГЭ не отменяла – это самый точный способ проверки знаний. Чтобы точно сдать, нужно не списывать и заучивать, а понимать тему», – поделилась учитель.

Подробнее читайте в материале.

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