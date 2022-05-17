Пушкинский сквер лидирует в Великих Луках в голосовании проектов благоустройства

В Великих Луках на конкурсе проектов благоустройства по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» лидирует Пушкинский сквер. На данный момент в электронном голосовании на портале 60.gorodsreda.ru свои голоса за него отдали 1622 человека.

Всего на голосование от Великих Лук выдвинуто четыре проекта, в том числе, благоустройство сквера напротив кинотеатра «Родина» (700 голосов), общественной территории на пересечении пр. Ленина и ул. Ставского в г. Великие Луки (748 голосов) и площадка для выгула и дрессировки собак напротив д. 59 корп. 2 на проспекте Ленина (592 голоса).

Голосование проходит на портале 60.gorodsreda.ru. До его окончания осталось 13 дней.