МЧС России предупредило родителей об опасности оставления детей без присмотра у источников огня

МЧС России обратилось к родителям с напоминанием о правилах пожарной безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В новой серии анимационного проекта «Вызов принят» специалисты МЧС России рассказали об истории маленькой девочки, которая оказалась один на один с огненной стихией. Благодаря профессионализму пожарного эта история не стала трагедией, однако её «героем» мог оказаться любой ребенок.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок, оставшийся без присмотра, не осознает реальной угрозы, исходящей от огня. В связи с этим МЧС напомнило родителям о необходимости не оставлять детей без присмотра, рассказывать им о правилах пожарной безопасности, хранить источники огня в недоступных для детей местах, а также устанавливать дома пожарные извещатели, которые звуковым сигналом предупредят об опасности.