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Общество

МЧС России предупредило родителей об опасности оставления детей без присмотра у источников огня

6 августа 2026 года, 15:34

МЧС России обратилось к родителям с напоминанием о правилах пожарной безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России предупредило родителей об опасности оставления детей без присмотра у источников огня

Фото: pxhere.com

В новой серии анимационного проекта «Вызов принят» специалисты МЧС России рассказали об истории маленькой девочки, которая оказалась один на один с огненной стихией. Благодаря профессионализму пожарного эта история не стала трагедией, однако её «героем» мог оказаться любой ребенок.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок, оставшийся без присмотра, не осознает реальной угрозы, исходящей от огня. В связи с этим МЧС напомнило родителям о необходимости не оставлять детей без присмотра, рассказывать им о правилах пожарной безопасности, хранить источники огня в недоступных для детей местах, а также устанавливать дома пожарные извещатели, которые звуковым сигналом предупредят об опасности.

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