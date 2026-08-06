Псковская область принимает молодых соотечественников из 12 стран мира

В Псковской области стартовала программа культурно-образовательных поездок по историческим местам России «Здравствуй, Россия!». Мероприятие продлится с 3 по 9 августа, сообщили в региональном Центре молодежи и общественных инициатив.
В Псковской области стартовала программа культурно-образовательных поездок по историческим местам России «Здравствуй, Россия!». Мероприятие продлится с 3 по 9 августа, сообщили в региональном Центре молодежи и общественных инициатив.
Участниками стали 37 юношей и девушек в возрасте от 14 до 19 лет, прибывших из 12 государств. Среди них – Аргентина, Армения, Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Греция, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Франция и Южная Осетия.
Как отметили организаторы, для гостей подготовлена обширная программа, которая включает знакомство с историческим и культурным наследием Псковской области, а также участие в общественно значимых и образовательных мероприятиях.
В первые дни пребывания ребята побывали в Доме молодежи Псковской области, где состоялось торжественное открытие программы. Кроме того, они посетили Псковский кремль, освоили азы колокольного звона в храме Святых Жён-Мироносиц и проверили свои знания в интеллектуальном квизе в Креативном пространстве «Лофт».
Также в программе – экскурсия в региональный медиахолдинг, поездка в музей-усадьбу «Михайловское» в Пушкинских Горах, посещение мемориального комплекса «Линия Сталина» в Островском районе и прогулка на теплоходе по реке Великой.
Особое место в маршруте отведено культурным и духовным объектам региона: гости посетят Псково-Печерский монастырь и музей-заповедник «Изборск».
Завершающим этапом программы станет участие в фестивалях «Дружина Первых» и «Самолва 1242», которые посвящены истории Ледового побоища, уточнили в Центре.
Программа «Здравствуй, Россия!» реализуется с 2014 года под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, которую возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Ежегодно порядка тысячи молодых людей примерно из 50 стран мира получают возможность познакомиться с российскими городами, их культурой и историей. Псковская область участвует в федеральном проекте с 2022 года. В 2024 году регион принял 32 ребят из девяти стран мира.