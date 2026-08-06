Псковская область принимает молодых соотечественников из 12 стран мира

В Псковской области стартовала программа культурно-образовательных поездок по историческим местам России «Здравствуй, Россия!». Мероприятие продлится с 3 по 9 августа, сообщили в региональном Центре молодежи и общественных инициатив.

Участниками стали 37 юношей и девушек в возрасте от 14 до 19 лет, прибывших из 12 государств. Среди них – Аргентина, Армения, Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Греция, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Франция и Южная Осетия.

Как отметили организаторы, для гостей подготовлена обширная программа, которая включает знакомство с историческим и культурным наследием Псковской области, а также участие в общественно значимых и образовательных мероприятиях.

В первые дни пребывания ребята побывали в Доме молодежи Псковской области, где состоялось торжественное открытие программы. Кроме того, они посетили Псковский кремль, освоили азы колокольного звона в храме Святых Жён-Мироносиц и проверили свои знания в интеллектуальном квизе в Креативном пространстве «Лофт».