В Пскове горел автосервис

В 08:44 в Пскове на улице Леона Поземского горел автосервис. Повреждена кабина грузового фургона 282NE. Пожар, как предполагают специалисты, начался из-за производственного дефекта газобаллонного оборудования в транспортном средстве.

Другой пожар произошёл в 09:43 в Себеже на улице Челюскинцев. В одной из квартир многоквартирного дома сгорела комната. Причиной вероятнее всего стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания

В 18:34 в деревне Страшницы Порховского района сгорело бесхозное строение. Причиной вероятно также стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.