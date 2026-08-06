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Общество

Псковские сельхозпредприятия заготовили уже 53% кормов от годового плана

6 августа 2026 года, 14:50

В Псковской области активно проводится кормозаготовительная кампания. Об этом «Псковской правде» сообщили пресс-службе правительства Псковской области.

Псковские сельхозпредприятия заготовили уже 53% кормов от годового плана

Фото: pxhere.com

К началу августа, как отметили в министерстве сельского хозяйства области, хозяйства обеспечили почти 12 центнеров кормоединиц на условную голову скота, что составляет 53% от годового плана. 

По оперативным данным, сена запасено порядка 10 тысяч тонн (46% к плану), сенажа — около 110 тысяч тонн (71%), а силосной массы — свыше 57 тысяч тонн (25%). Многолетние травы скошены на площади более 26 тысяч гектаров, что соответствует 49% от запланированного объёма. Аграрии намерены не сбавлять темпов, чтобы обеспечить стабильную зимовку поголовья и бесперебойную работу животноводческих хозяйств.

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