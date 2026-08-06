Псковские сельхозпредприятия заготовили уже 53% кормов от годового плана

К началу августа, как отметили в министерстве сельского хозяйства области, хозяйства обеспечили почти 12 центнеров кормоединиц на условную голову скота, что составляет 53% от годового плана.

По оперативным данным, сена запасено порядка 10 тысяч тонн (46% к плану), сенажа — около 110 тысяч тонн (71%), а силосной массы — свыше 57 тысяч тонн (25%). Многолетние травы скошены на площади более 26 тысяч гектаров, что соответствует 49% от запланированного объёма. Аграрии намерены не сбавлять темпов, чтобы обеспечить стабильную зимовку поголовья и бесперебойную работу животноводческих хозяйств.