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Общество

Расширение Музея партизанской славы планируется в Дедовичах

6 августа 2026 года, 13:00

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о решении передать муниципалитету здание, примыкающее к филиалу музея обороны и блокады Ленинграда. После капремонта там появятся новые экспозиционные залы, а пространство между корпусами может занять уличная выставка. Об этом глава региона написал в своём канале в MAX.

Расширение Музея партизанской славы планируется в Дедовичах
Фото пресс-служба правительства Псковской области
Фото носит иллюстративный характер

Сенатор РФ Алексей Наумец проинформировал о том, что Минсельхоз официально передал помещение по соседству с музеем. Михаил Ведерников отметил, что на дополнительных площадях разместятся новые залы, а площадка между зданиями позволит организовать открытую экспозицию. 

Губернатор также напомнил, что в 2025 году в Дедовичах обновили братскую могилу советских воинов: отремонтировали памятник и постамент, заменили покрытие, восстановили плиты и таблички с именами более чем 200 бойцов, в том числе уроженцев Кузбасса. Работа велась при поддержке Кемеровской области. В ближайших планах — обновление пешеходной дорожки, ведущей к мемориалу, в рамках проекта инициативного бюджетирования.

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