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Общество

На 92% готово общественное пространство на Индустриальной в Пскове

6 августа 2026 года, 16:55

Благоустройство территории у дома № 2 по улице Индустриальной в Пскове выходит на финишную прямую. Работы завершены на 92%. Несмотря на смещение сроков из-за задержки поставок оборудования, подрядчик обещает завершить работы до конца августа. Ход реализации проекта держат на контроле в региональном министерстве строительства и ЖКХ. 

На 92% готово общественное пространство на Индустриальной в Пскове

Фото: Министерстве строительства и ЖКХ

Пространство преображается по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже проложены кабели под освещение и видеонаблюдение, установлены опоры для парковых светильников и скульптура «Подкова». 

Осталось подключить свет и камеры, смонтировать скамейки и урны, а также засеять газон. 

Сдача объекта задержалась из-за несвоевременной поставки опор, сейчас оборудование получено и специалисты занимаются подключением систем. Скамейки и урны ожидаются в ближайшие дни. 

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