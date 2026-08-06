На 92% готово общественное пространство на Индустриальной в Пскове

Благоустройство территории у дома № 2 по улице Индустриальной в Пскове выходит на финишную прямую. Работы завершены на 92%. Несмотря на смещение сроков из-за задержки поставок оборудования, подрядчик обещает завершить работы до конца августа. Ход реализации проекта держат на контроле в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Пространство преображается по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже проложены кабели под освещение и видеонаблюдение, установлены опоры для парковых светильников и скульптура «Подкова».

Осталось подключить свет и камеры, смонтировать скамейки и урны, а также засеять газон.

Сдача объекта задержалась из-за несвоевременной поставки опор, сейчас оборудование получено и специалисты занимаются подключением систем. Скамейки и урны ожидаются в ближайшие дни.