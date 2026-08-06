В Псковской области запустят производство печатных плат полного цикла

Экспертный совет особой экономической зоны «Моглино» одобрил проект компании «Лейо», которая намерена построить на территории Псковского района завод по выпуску и монтажу печатных плат любой сложности. Проект направлен на импортозамещение в электронной промышленности, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства региона.

Заседание под председательством вице-губернатора Нинель Салагаевой прошло 5 августа. Предполагается, что новое производство охватит полный цикл: от проектирования и прототипирования до серийного выпуска и сборки печатных плат. Их применение охватывает широчайший спектр – от бытовой техники до промышленного оборудования.

Участники совета обсудили с инвестором вопросы финансирования и этапы запуска. В завершение Нинель Салагаева пожелала компании успешной реализации проекта на территории Псковской области.