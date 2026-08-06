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Общество

Официальные цифровые каналы развивает министерство молодежной политики Псковской области

6 августа 2026 года, 15:09

Официальные цифровые каналы развивает министерство молодежной политики Псковской области. В них можно узнавать о мероприятиях, новых проектах и возможностях для молодежи, сообщили «Псковской правде» в правительстве региона.

Официальные цифровые каналы развивает министерство молодежной политики Псковской области

Фото: скрин паблика из соцсети в «ВКонтакте»

Молодежная политика Псковской области охватывает различные направления – патриотическое воспитание, добровольчество, творчество, поддержку молодежных инициатив, образование и участие молодых людей в общественной жизни региона.

Госпаблик может стать для активной молодежи навигатором возможностей, открывающихся и в Псковской области, и за её пределами. Министерство регулярно публикует там анонсы образовательных программ, грантовых конкурсов, молодежных форумов, проектов Росмолодежи, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Движения Первых. Также там можно узнать о старте регистраций и приеме заявок, став участником крупных федеральных и региональных проектов.

Важное направление работы министерства – реализация президентского нацпроекта «Молодежь и дети». В Псковской области создаются новые возможности для обучения, добровольческой деятельности и патриотического воспитания, творчества, профессионального развития молодежи, поддерживаются общественные инициативы и объединения, способствующие активному участия молодежи в жизни региона.

«Официальный госпаблик Министерства ‒ это удобный источник проверенной информации для школьников, студентов, молодых специалистов, волонтеров, добровольцев и всех, кто хочет развиваться, воплощать свои идеи в жизнь и быть частью молодежного сообщества региона», – отметили в правительстве региона.

Узнать актуальную информацию, в частности, можно в официальной группе министерства молодежной политики Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/psk_mol60).

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