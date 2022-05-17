Более тысячи человек проголосовали за проект благоустройства детской площадки на берегу реки Великой в Пскове

Проект детской площадки на берегу реки Великой около улицы Отрадной в Пскове лидирует с заметным отрывом в электронном голосовании за проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На время подготовки информации, за проект благоустройства детской площадки на берегу реки Великой, которая находится на территории городского округа депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова, проголосовали 1 тыс. 3 человека.

Всего на голосование по благоустройству в Пскове выставлены семь проектов. В настоящее время на втором месте находится общественная территория между домами №21 и №23а по Октябрьскому проспекту, №7 по улице Гражданской и №23 по улице Металлистов. За неё псковичи отдали 749 голосов. Третье место с 668 голосами занимает общественная территория у дома №15 по улице Госпитальной. В рамках реализации обоих проектов предполагается установка детских площадок.

Электронное голосование за проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит на портале 60.gorodsreda.ru. Оно завершится через 13 дней.