Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более тысячи человек проголосовали за проект благоустройства детской площадки на берегу реки Великой в Пскове

17 мая 2022 года, 12:40

Проект детской площадки на берегу реки Великой около улицы Отрадной в Пскове лидирует с заметным отрывом в электронном голосовании за проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На время подготовки информации, за проект благоустройства детской площадки на берегу реки Великой, которая находится на территории городского округа депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова, проголосовали 1 тыс. 3 человека.

Всего на голосование по благоустройству в Пскове выставлены семь проектов. В настоящее время на втором месте находится общественная территория между домами №21 и №23а по Октябрьскому проспекту, №7 по улице Гражданской и №23 по улице Металлистов. За неё псковичи отдали 749 голосов. Третье место с 668 голосами занимает общественная территория у дома №15 по улице Госпитальной. В рамках реализации обоих проектов предполагается установка детских площадок.

Электронное голосование за проекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит на портале 60.gorodsreda.ru. Оно завершится через 13 дней.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская детская поликлиника организовала ускоренную выдачу справок в детсады
Псковички Дарья Новикова и Марина Костюшко посетили «ОстроVа»
В 14 детских садах Пскова установят новые теневые навесы
Псковский кардиолог призвала не отменять препараты от давления самостоятельно
Проект школы в Бежаницком районе стал победителем конкурса «Добрый спорт»
Фестиваль «Лешуга» за второй день посетили 13 тысяч гостей
Более полусотни автомобилей арестовали за долги в Псковской области
В Финском парке Пскова установили новую воркаут-площадку
Купание на трех пляжах Псковской области запретили

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа