55 деревьев высадят в Пскове до конца сентября

В Пскове до конца сентября высадят 55 деревьев хвойных и лиственных пород. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 30 сентября текущего года 22 сосны, 23 зеленых ели и 10 каштанов высадят в сквере на улице Технической у дома №14, а также в сквере Ветеранов, который расположен между детским садом №45 «Родничок» (улица Юбилейная, 54) и Многопрофильным правовым лицеем №8 (улица Западная, 5).

Подрядчик осуществит разбивку территорий для дальнейшей посадки саженцев, подготовит посадочные места и внесет в них универсальное удобрение. Далее специалисты посадят деревья и установят с помощью растяжек крепления деревьев к кольям.

«После проведения работ подрядчик восстановит зеленую зону и будет поливать новые растения по мере необходимости. Гарантия на выполненные работы составит 3 года. За это время подрядчик обязан будет обеспечить пересадку высохших деревьев», – сообщили в администрации Пскова.

Финансирование работ по высадке деревьев ведется за счет средств бюджета города на 2022 год по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния». Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации Пскова.