Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

55 деревьев высадят в Пскове до конца сентября

17 мая 2022 года, 12:01

В Пскове до конца сентября высадят 55 деревьев хвойных и лиственных пород. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

55 деревьев высадят в Пскове до конца сентября

До 30 сентября текущего года 22 сосны, 23 зеленых ели и 10 каштанов высадят в сквере на улице Технической у дома №14, а также в сквере Ветеранов, который расположен между детским садом №45 «Родничок» (улица Юбилейная, 54) и Многопрофильным правовым лицеем №8 (улица Западная, 5).

Подрядчик осуществит разбивку территорий для дальнейшей посадки саженцев, подготовит посадочные места и внесет в них универсальное удобрение. Далее специалисты посадят деревья и установят с помощью растяжек крепления деревьев к кольям.

«После проведения работ подрядчик восстановит зеленую зону и будет поливать новые растения по мере необходимости. Гарантия на выполненные работы составит 3 года. За это время подрядчик обязан будет обеспечить пересадку высохших деревьев», – сообщили в администрации Пскова.

Финансирование работ по высадке деревьев ведется за счет средств бюджета города на 2022 год по муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния». Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации Пскова.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковички Дарья Новикова и Марина Костюшко посетили «ОстроVа»
В 14 детских садах Пскова установят новые теневые навесы
Псковский кардиолог призвала не отменять препараты от давления самостоятельно
Проект школы в Бежаницком районе стал победителем конкурса «Добрый спорт»
Фестиваль «Лешуга» за второй день посетили 13 тысяч гостей
Более полусотни автомобилей арестовали за долги в Псковской области
В Финском парке Пскова установили новую воркаут-площадку
Купание на трех пляжах Псковской области запретили
Кардиолог Кузуб призвала не заменять лечение сердца БАДами

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа