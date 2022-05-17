Эксперт: До снижения ставок по ипотеке спрос на псковские квартиры останется низким

Спрос на псковские квартиры до снижения ставок по ипотеке останется низким. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на эксперта компании «AVI.GROUP. Центр недвижимости» Андрея Шубарцова.

По его словам, низкий спрос на рынке недвижимости продержится в течение всего лета. При этом, рост спроса на квартиры следует ожидать, когда российские банки снизят процентные ставки по ипотеке до 12% или менее. «В этих условиях к сентябрю-октябрю цены на вторичные квартиры могут постепенно снизиться относительно сегодняшнего уровня на 5-10%», – отметил Андрей Шубарцов.

Эксперт подчеркнул, что заметно подешевеет стоимость крупногабаритных дорогих квартир «с морально устаревшим ремонтом», а также квартир в старом жилом фонде в неудобной локации и в плохом состоянии. «Это то, что надо продавать максимально быстро, не бояться делать скидку, потому что потом потери могут быть больше», – заявил Андрей Шубарцов.

При этом, по его словам, не стоит ожидать снижения цен на новостройки, так как до конца текущего года в России продолжает работать льготная ипотека по государственным программам.

«Кроме того, у региональных застройщиков, как правило, низкая маржинальность проектов, и двигаться по цене особенно некуда», – отметил эксперт. Андрей Шубарцов уточнил, что отдельные скидки и акции все же могут быть. В частности, например, на квартиры, которые располагаются на первых этажах многоквартирных домов.

Подробнее об этом читайте в материале Псковского агентства информации – «Когда снизятся цены на недвижимость?»