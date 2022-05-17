Доставка нового парома в Печорский район запланирована на конец мая

На конец мая текущего года запланирована доставка нового парома в Печорский район. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда». Судно будет курсировать между островами на Псковском озере.

По словам главы муниципалитета Сергея Тарасика, сроки сдачи парома сдвинулись на два месяца по причине замены комплектующих деталей, произведенных в Италии, на отечественные аналоги. Он подчеркнул, что, согласно по имеющимся данным, специалисты уже произвели замену деталей судна, и в настоящее время ведется подготовка к его испытаниям.

«Надеемся, что всё пройдёт успешно и в конце мая 2022 года начнётся транспортировка парома из Тюмени в Печорский район», – отметил Сергей Тарасик.

На строительство парома было затрачено 38 млн 600 тыс. рублей. 99% этих средств должны профинансировать из областного бюджета, 1% – из районного. Контракт на выполнение работ заключен с компанией ЗАО «Экспериментальная судоверфь».

Длина парома, который будет курсировать на Псковском озере в Печорском районе, согласно основным техническим характеристикам, составляет 20 метров, ширина – 7,2 метра, высота бортов – 1,4 метра. С полной загрузкой скорость судна по тихой воде будет составлять от 13 до 16 километров в час.