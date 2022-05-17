Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Доставка нового парома в Печорский район запланирована на конец мая

17 мая 2022 года, 10:40

На конец мая текущего года запланирована доставка нового парома в Печорский район. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда». Судно будет курсировать между островами на Псковском озере.

Доставка нового парома в Печорский район запланирована на конец мая

По словам главы муниципалитета Сергея Тарасика, сроки сдачи парома сдвинулись на два месяца по причине замены комплектующих деталей, произведенных в Италии, на отечественные аналоги. Он подчеркнул, что, согласно по имеющимся данным, специалисты уже произвели замену деталей судна, и в настоящее время ведется подготовка к его испытаниям.

«Надеемся, что всё пройдёт успешно и в конце мая 2022 года начнётся транспортировка парома из Тюмени в Печорский район», – отметил Сергей Тарасик.

На строительство парома было затрачено 38 млн 600 тыс. рублей. 99% этих средств должны профинансировать из областного бюджета, 1% – из районного. Контракт на выполнение работ заключен с компанией ЗАО «Экспериментальная судоверфь».

Длина парома, который будет курсировать на Псковском озере в Печорском районе, согласно основным техническим характеристикам, составляет 20 метров, ширина – 7,2 метра, высота бортов – 1,4 метра. С полной загрузкой скорость судна по тихой воде будет составлять от 13 до 16 километров в час.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковички Дарья Новикова и Марина Костюшко посетили «ОстроVа»
В 14 детских садах Пскова установят новые теневые навесы
Псковский кардиолог призвала не отменять препараты от давления самостоятельно
Проект школы в Бежаницком районе стал победителем конкурса «Добрый спорт»
Фестиваль «Лешуга» за второй день посетили 13 тысяч гостей
Более полусотни автомобилей арестовали за долги в Псковской области
В Финском парке Пскова установили новую воркаут-площадку
Купание на трех пляжах Псковской области запретили
Кардиолог Кузуб призвала не заменять лечение сердца БАДами

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа