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Общество

Хоровой детский праздник пройдет в Пскове 24 мая

17 мая 2022 года, 08:35

24 мая в Зелёном театре Пскова пройдет Хоровой детский праздник. Мероприятие состоится в 14.00, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Праздничный концерт приурочен ко Дню славянской письменности и культуры.

Хоровой детский праздник пройдет в Пскове 24 мая

Фото из официального Телеграм-канала Псковской области

В рамках Хорового детского праздника перед зрителями выступят псковские вокальные коллективы, в числе которых, духовой оркестр «Геликон, вокальная группа ДМШ №2 им. М. П. Мусоргского и вокальный эстрадный ансамбль «Талантика» ДМШ №1 им. Н. А. Римского-Корсакова, а также студенты специальности «Хоровое дирижирование» областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакого, хоровой коллектив Детской школы искусств Порхова и хоровой коллектив Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова.

Вместе с солистами – заслуженными работниками культуры России Николаем Мишуковым и Юрием Наконечным – хоровые коллективы исполнят русские народные и детские песни, а также современные композиции.

«Театр танца «Русские узоры», воспитанники спортивной школы «Бригантина» и образцовый детский хореографический коллектив «Солнышко», в свою очередь, представят зрителям праздничного концерта хореографические номера. 

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