Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Митрополит Псковский и Порховский благословил движение «Русская мечта»

16 мая 2022 года, 14:45

16 мая митрополит Псковский и Порховский Тихон благословил всероссийское движение «Русской мечты». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Митрополит Псковский и Порховский благословил движение «Русская мечта»

Фото: Дарья Хваткова

Мероприятие состоялось в пещере Псково-Печерского монастыря. Участники движения отправятся по городам России до Севастополя.

Владыка тепло отозвался о российском писателе, общественном и политическом деятеле, председателе «Изборского клуба» Александре Проханове.

«Я бесконечно, тепло и посыновьему люблю Александра Андреевича, восхищаюсь им, беру с него пример и говорю сам себе, что это один из моих учителей, в том числе и учитель того дела, который он сейчас начал, переступив девятое десятилетие своей жизни. Он решил воплотить свою мечту. Мечта у русского человека всегда с детства и до самой старости… Значение имеет только мечта, несмотря на то что всё говорит о том, что её осуществить невозможно, мы этой мечтой продолжаем жить. И как прекрасно, что это удивительно юная душа раба божьего Александра и нас всех подвигает к такой же свежести, радости и вере», – сказал митрополит.

По словам митрополита Тихона, начинается путь «Русской мечты» сегодня в пещере Псково-Печерского монастыря. «Это место для меня совершение русской мечты. Русская мечта в конце концов только одна – царство Божие вожделенное внутри вас есть, и это великое путешествие, плавающие, путешествующие по времени и по временам, по пространствам всё равно приходит внутрь себя. <...> Чтобы всё было хорошо – это и есть русская мечта. Чтобы всё было хорошо для всех всегда и навсегда», – поделился владыка.

Воспользовавшись древней лампадой, митрополит Тихон зажёг свечу и вручил ее Александру Проханову.

«Я вручаю вам эту свечу, дорогой Александр Андреевич, поставьте её на наш центральный подсвечник, чтобы эта свеча горела в честь нашей мечты», – объявил митрополит Тихон.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Мужчина избил знакомого до смерти в Бежаницком районе
До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 мая
Двух псковичей судили за сбыт наркотиков
Член Общественной палаты Псковской области: Работа по созданию ТОСов необходима и важна
Попутчица украла у дальнобойщика рубли и доллары в Островском районе
Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Пскове
«Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ региона за неделю
18 мая псковичи смогут бесплатно посетить объекты Псковского музея
Александр Проханов: Мои первые впечатления о русской культуре связаны с Печорами

Комментарии

Авторизация
No comments
Беги, Даша, беги!

Общество / Семья
16 мая 14:18

Беги, Даша, беги!

Уже третье поколение псковской семьи участвует в Эстафете «Псковской правды»
Объединяющий забег

Общество
13 мая 14:44

Объединяющий забег

Эстафета «Псковской правды» может стать международной
Эксперты назвали главные туристические места Псковской области

Общество
13 мая 14:43

Эксперты назвали главные туристические места Псковской области