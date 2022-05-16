Митрополит Псковский и Порховский благословил движение «Русская мечта»

Мероприятие состоялось в пещере Псково-Печерского монастыря. Участники движения отправятся по городам России до Севастополя.

Владыка тепло отозвался о российском писателе, общественном и политическом деятеле, председателе «Изборского клуба» Александре Проханове.

«Я бесконечно, тепло и посыновьему люблю Александра Андреевича, восхищаюсь им, беру с него пример и говорю сам себе, что это один из моих учителей, в том числе и учитель того дела, который он сейчас начал, переступив девятое десятилетие своей жизни. Он решил воплотить свою мечту. Мечта у русского человека всегда с детства и до самой старости… Значение имеет только мечта, несмотря на то что всё говорит о том, что её осуществить невозможно, мы этой мечтой продолжаем жить. И как прекрасно, что это удивительно юная душа раба божьего Александра и нас всех подвигает к такой же свежести, радости и вере», – сказал митрополит.

По словам митрополита Тихона, начинается путь «Русской мечты» сегодня в пещере Псково-Печерского монастыря. «Это место для меня совершение русской мечты. Русская мечта в конце концов только одна – царство Божие вожделенное внутри вас есть, и это великое путешествие, плавающие, путешествующие по времени и по временам, по пространствам всё равно приходит внутрь себя. <...> Чтобы всё было хорошо – это и есть русская мечта. Чтобы всё было хорошо для всех всегда и навсегда», – поделился владыка.

Воспользовавшись древней лампадой, митрополит Тихон зажёг свечу и вручил ее Александру Проханову.

«Я вручаю вам эту свечу, дорогой Александр Андреевич, поставьте её на наш центральный подсвечник, чтобы эта свеча горела в честь нашей мечты», – объявил митрополит Тихон.