«Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ региона за неделю

«Псковская правда» заняла восьмое место в рейтинге цитируемости СМИ Псковской области по итогам недели с 9 по 15 мая. По данным сервиса «Медиалогия», материал издания о производстве клеенного оконного бруса на лезозаводе «Судома» в Дедовичском районе перепечатал томский информационный портал.

Первое место в ТОП-10 заняло Псковское агентство информации (ИЦ 3,64), второе - телеканал «Первый Псковский» (ИЦ 2,55). Замыкает тройку лидеров ПЛН с индексом цитируемости 1,82. Далее идут портал luki.ru (ИЦ 1,16) и ГТРК «Псков» (0,31).

В десятку также вошёл «АиФ-Псков», который занял седьмую строчку. Газета работает в едином холдинге с «Псковской правдой», ПАИ и «Первым Псковским».

Псковские СМИ цитировали «Известия», Lenta.ru, Life.ru, «Фонтанка», Regnum и другие.