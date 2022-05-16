18 мая псковичи смогут бесплатно посетить объекты Псковского музея

18 мая объекты Псковского музея-заповедника будут бесплатны для посещения. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Международный день музеев ежегодно отмечается 18 мая. Данный праздник был учрежден на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) советской делегацией. Конференция проходила в мае в 1977 году в Ленинграде и в Москве.

«Псковский музей-заповедник также не остался в стороне, и в честь праздника 18 мая посещение всех объектов нашего музея будет абсолютно бесплатным! С нетерпением ждем Вас, дорогие посетители, и надеемся разделить радость этого прекрасного праздника вместе с Вами!» – говорится в сообщении.

С режимом работы объектов подробнее можно ознакомиться на сайте музея.