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Общество

Александр Проханов: Мои первые впечатления о русской культуре связаны с Печорами

16 мая 2022 года, 13:35

«Мои первые впечатления о возвышенной, небесной, великой бесконечной русской культуре были связаны с Печорами», – заявил российский и советский писатель, сценарист, журналист и прозаик Александр Проханов, сообщает ПАИ.

Александр Проханов: Мои первые впечатления о русской культуре связаны с Печорами

На протяжении 60 лет он ежегодно посещает Печоры. «Это было место, где я видел творцов, создававших русские ценности, русские святыни. Я дружил со Смирновым, который обустроил этот монастырь, сделал эти чудесные прапоры величайшей башни», – отметил Александр Проханов.

Кроме того, общественный и политический деятель поделился, что в Печорах его принимали монахи и кормили в трапезной. По словам российского писателя, он также погрузился в мистику печерских пещер. «Поэтому для меня Печоры являются своего рода духовной родиной», – подчеркнул Александр Проханов.

Подробнее об этом читайте в материале Псковского агентства информации «О писательском творчестве, значимости Печор и защите России – в интервью с Александром Прохановым».

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