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Общество

На улицах Пскова стартовал сезон летних веранд от кафе

16 мая 2022 года, 10:08

На улицах Пскова стартовал сезон летних веранд от кафе. Об этом первый заместитель главы городской администрации Ирина Иванова сообщила в эфире проекта «Псковский телеграм Online» 16 мая.

На улицах Пскова стартовал сезон летних веранд от кафе

Фото Андрея Степанова

По ее словам, в настоящее время в Пскове уже открылись первые 12 летних веранд от кафе, однако их пока меньше, чем годом ранее. «Будут открываться и новые», – отметила первый заместитель главы городской администрации.

Ирина Иванова подчеркнула, что в текущем году сезон летних веранд кафе стартовал 15 мая. Продлится он до 15 сентября. «Мы можем его и продлевать, исходя из погоды. Сейчас пока на улице прохладно для бизнеса», – уточнила она.

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