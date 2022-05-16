Исследование фресок собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове завершили московские реставраторы

Предпроектное исследование фресок собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, построенного в Пскове в 14 веке, закончили московские реставраторы из бригады имени Владимира Сарабьянова. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области» сообщило в своем Телеграм-канале.

Согласно заказу АНО «Возрождение», в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря будет проведена реставрация выявленных проблемных участков фресок.

Кроме того, в рамках работ специалисты раскроют от побелки обнаруженные в подкровельном пространстве несколько лет назад фрески, которые в настоящее время до сих пор остаются неизученными.

«Существует предположение о возможной программе этих росписей и времени их создания. Открытия на самом раннем памятнике псковской школы монументальной живописи еще ждут своих исследователей», – сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».