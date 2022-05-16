Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Исследование фресок собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове завершили московские реставраторы

16 мая 2022 года, 08:55

Предпроектное исследование фресок собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, построенного в Пскове в 14 веке, закончили московские реставраторы из бригады имени Владимира Сарабьянова. Об этом АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области» сообщило в своем Телеграм-канале.

Исследование фресок собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове завершили московские реставраторы

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Согласно заказу АНО «Возрождение», в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря будет проведена реставрация выявленных проблемных участков фресок.

Кроме того, в рамках работ специалисты раскроют от побелки обнаруженные в подкровельном пространстве несколько лет назад фрески, которые в настоящее время до сих пор остаются неизученными.

«Существует предположение о возможной программе этих росписей и времени их создания. Открытия на самом раннем памятнике псковской школы монументальной живописи еще ждут своих исследователей», – сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На улицах Пскова стартовал сезон летних веранд от кафе
Кратковременные осадки и до +15 градусов прогнозируют псковичам 16 мая
Борис Елкин: Всем советую посетить деревню Самолва
В Псковской области похоронили трёх погибших на Украине военных
Музейный двор эколого-просветительского центра открылся в Себежском районе
Более 40 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
Сайт Псковского агентства информации подвергся массированной DDoS-атаке
В Пскове отремонтировали отделение детской стоматологии
Согласованы новые границы будущего молодежного лагеря в Печорах

Комментарии

Авторизация
No comments
Объединяющий забег

Общество
13 мая 14:44

Объединяющий забег

Эстафета «Псковской правды» может стать международной
Эксперты назвали главные туристические места Псковской области

Общество
13 мая 14:43

Эксперты назвали главные туристические места Псковской области
Волонтеров много не бывает

Общество / Соцзащита
12 мая 17:28

Волонтеров много не бывает

Без добровольцев в Псковской области не обходится ни одно крупное мероприятие