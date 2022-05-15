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Общество

Музейный двор эколого-просветительского центра открылся в Себежском районе

15 мая 2022 года, 15:43

Музейный двор эколого-просветительского центра открылся в деревне Рудня Себежского района, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Музейный двор эколого-просветительского центра открылся в Себежском районе

Фото: официальный Телеграм-канал Псковской области

В музейной дворе представлены интерактивные музеи «Лесные машины», «Контора лесничества» и «Музей дров», а также сети из шести экологических троп в «Зеленом квартале», которые были созданы национальным парком «Себежский».

Музейный двор эколого-просветительского центра открылся в Себежском районе

Фото: официальный Телеграм-канал Псковской области

«Получились интересные и достойные объекты, которые станут популярными у туристов и жителей региона», – прокомментировали официальному Телеграм-каналу Псковской области в региональном комитете по туризму. 

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