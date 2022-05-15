Музейный двор эколого-просветительского центра открылся в Себежском районе

Музейный двор эколого-просветительского центра открылся в деревне Рудня Себежского района, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.
Музейный двор эколого-просветительского центра открылся в деревне Рудня Себежского района, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.
В музейной дворе представлены интерактивные музеи «Лесные машины», «Контора лесничества» и «Музей дров», а также сети из шести экологических троп в «Зеленом квартале», которые были созданы национальным парком «Себежский».
«Получились интересные и достойные объекты, которые станут популярными у туристов и жителей региона», – прокомментировали официальному Телеграм-каналу Псковской области в региональном комитете по туризму.