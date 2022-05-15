Сайт Псковского агентства информации подвергся массированной DDoS-атаке

С 14 мая сайт Псковского агентства информации подвергается массированной DDoS-атаке. Об этом сообщили в ПАИ.

«Это ответная реакция на размещение материалов по теме нарастающей русофобии в прибалтийских странах», – заявили в редакции.

В настоящее время специалистами службы поддержки занимаются восстановлением нормального функционирования портала, а также работают над круглосуточным отражением DDoS-атак и защитой сайта.

«Что касается редакционной политики, Псковское агентство информации на фоне данной угрозы не намерено ее менять», – подчеркнули в редакции ПАИ.