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Общество

Сайт Псковского агентства информации подвергся массированной DDoS-атаке

15 мая 2022 года, 14:05

С 14 мая сайт Псковского агентства информации подвергается массированной DDoS-атаке. Об этом сообщили в ПАИ.

Сайт Псковского агентства информации подвергся массированной DDoS-атаке

«Это ответная реакция на размещение материалов по теме нарастающей русофобии в прибалтийских странах», – заявили в редакции.

В настоящее время специалистами службы поддержки занимаются восстановлением нормального функционирования портала, а также работают над круглосуточным отражением DDoS-атак и защитой сайта.

«Что касается редакционной политики, Псковское агентство информации на фоне данной угрозы не намерено ее менять», – подчеркнули в редакции ПАИ.

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