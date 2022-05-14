Финал Всероссийского конкурса по сохранению культурно-исторического наследия прошел в Печорах

В Печорах состоялся финал Всероссийского конкурса по сохранению культурно-исторического наследия. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Во время мероприятия дети из «Большой перемены» проектировали будущий федеральный молодёжный лагерь.

Участниками конкурса стали более 100 школьников из 37 регионов России. Финалисты продемонстрировали свои варианты концепции смен федерального молодёжного лагеря, который в будущем откроют по поручению президента Владимира Путина.

Помимо этого, конкурсанты презентовали проекты по развитию социальной культуры в регионе, участвовали в творческих и спортивных мастер-классах, а также познакомились с культурно-историческим наследием Псковской области.

«Ребята подарили много интересных идей, помогли увидеть те запросы, которые важны для детей и подростков. Представленные на конкурс проекты будут учитываться при создании лагеря», – подчеркнул Михаил Ведерников.