24 мая в стенах Псковского кремля для выпускников прозвучит последний звонок

Традиционный последний звонок прозвучит для псковских выпускников на Вечевой площади в стенах Кремля 24 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Провести традиционный последний звонок в стенах Псковского кремля разрешило региональное Управление Роспотребнадзора. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

«В последние два года - с 2020 по 2021-й - праздник в Псковском кремле не проходил по соображениям эпидемиологической безопасности - из-за коронавируса. На этот раз принято решение провести торжественное собрание и молебен», – говорится в сообщении.

После торжественной церемонии на Вечевой площади состоится шествие выпускников по Октябрьскому проспекту, а также концертная программа в Зелёном театре.

Согласно постановлению ведомства, в этом году в последнем звонке смогут принять участие не более тысячи человек.