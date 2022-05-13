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Общество

В Псковской области приступили к обработке территорий от борщевика

13 мая 2022 года, 18:57

К обработке территорий от борщевика Сосновского приступили в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Псковской области приступили к обработке территорий от борщевика

Фото администрации Псковской области

Обработку территорий от борщевика Сосновского по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проводит «Псковавтодор». Основными методами борьбы с этим сорным растением являются химический и механический. «Чтобы провести обработку гербицидами, необходимо было дождаться, пока растение отрастет на 10–20 сантиметров», – подчеркнули в региональной администрации.

Предприятие «Псковавтодор», в связи с тем, что дороги регионального значения находятся в её оперативном управлении, ежегодно в ходе весенне-летне-осенного периода обрабатывает локальные места произрастания борщевика гербицидами в полосе отвода, а также выполняет работы по механизированному окосу растительности на обочинах автомобильных дорог.

Так, в текущем году «Псковавтодор» в общей сложности планирует обработать места произрастания борщевика Сосновского на дорогах протяженностью порядка 620 километров. Для этих целей была разработана адресная программа.

На данный момент в Псковской области уже обработано порядка 20 гектаров земли на автомобильных дорогах «Псков – Ваулино – Торошино», «Подборовье – Лопатино – Боровичи», а также «Тупицы – Крыпецкой монастырь».

Кроме того, муниципалитеты региона также ведут работу по заключению договоров на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.

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