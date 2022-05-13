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Общество

В псковских парках могут появиться питьевые фонтанчики

13 мая 2022 года, 17:16

Питьевые фонтанчики могут появиться в парках Пскова. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил глава городской администрации Борис Елкин.

В псковских парках могут появиться питьевые фонтанчики

Источник: pixabay.com

По его словам, администрация Пскова подумает, как можно реализовать идею появления питьевых фонтанчиков в городских парках. «Возможно, не всё сразу», – отметил Борис Елкин.

Глава городской администрации также сообщил, что для фонтана в Ботаническом саду Пскова уже закуплено световое оборудование. На данный момент оно находится на складе. Работы начнутся при установлении в городе сухой погоды.

В частности, планируется отштукатурить фонтан и полноценно покрасить его серых тонах, вернув исторический цвет. Далее будет установлено световое оборудование, которое будет напоминать цветную подсветку 50-х годов прошлого столетия.

Кроме того, Борис Елкин также сообщил, что в дендропарке Пскова на следующей неделе запустят на следующей неделе. В мае также заработает фонтан возле гостиницы «Рижская».

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