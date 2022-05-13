Козловский: Псковская область не делит людей на своих и тех, кто приехал временно

«То, что мы предлагаем вакансии, не делим при этом людей на своих или тех, кто приехал временно – это показатель того, что Псковская область – регион открытый», – заявил в эфире ПАИ-Live депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский.

По его словам, многие из беженцев, которые приехали в Псковскую область в первую волну, после 2014 года, уже трудоустроились и считают себя полноценными псковичами. «Я рад, что им удалось устроить здесь свою жизнь. Надеюсь, что кому-то из вновь прибывших псковская земля через какое-то время окажется тоже родной. Но понятно, что основная цель – чтобы они могли вернуться домой», – отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Кроме того, депутат Государственной Думы РФ сообщил, что всем прибывшим в Псковскую область беженцам при их готовности остаться будет оказываться необходимая помощь в предоставлении работы и обустройстве. Александр Козловский также заявил, что регион не делит людей на своих и временно прибывших.

«Это показатель того, что Псковская область – регион открытый. Это и позиция губернатора Михаила Ведерникова – открытость», – подчеркнул он.