Голышев: Подъем флага и исполнение гимна могут стать первой ступенью гражданского воспитания школьников

«Подъем государственного флага и исполнение гимна при правильной организации церемониала действительно может стать не только важным торжественно-организующим и дисциплинирующим началом учебной недели, но и первой ступенью гражданского воспитания школьников», – заявил «Псковской правде» первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Он отметил, что большинство россиян позитивно отнеслись к идее исполнения гимна и подъеме государственного флага перед учебной неделей, увидев в ней воспитательный потенциал. При этом к инициативам введения уроков, посвященных событиям специальной военной операции России на территории Украины, и уроков истории с первого класса у жителей страны более сложное отношение.

«Они как бы вырваны из контекста. Содержательно – думается все правильно, но как это будет реализовываться в педагогическом плане, на каких уроках или факультативах, по каким программам? Не всегда социологические показатели соотносятся со школьными возможностями», – уточнил Александр Голышев.

Российский культуролог также подчеркнул, что необходимо тщательно разъяснять и постоянно информировать школьников о важнейших событиях, которые происходят в России и в мире, в том числе и о специальной военной операции на Украине.

«Преподавание исторических знаний с первых классов, в доступной форме, дело правильное и очень актуальное. История формирует нравственные идеалы человека, является кузницей его мировоззрения, основой воспитания гражданской ответственности и активности, – заявил Александр Голышев. – Нужны специальные программы сопряжения исторического знания с формированием патриотических настроений школьников, современные механизмы превращения этих знаний в конкретные действия».

Председатель псковского регионального отделения РВИО также отметил, что патриотическому воспитанию необходимо уделять больше времени как в учебное, так и в неурочное время. При этом Александр Голышев подчеркнул, что многие россияне, у которых дети школьного возраста, скептически относятся ко всем новшествам в сфере образования.

«Инноваций было достаточно, но сказать, что школьникам учиться стало лучше и интереснее сложно. Такое чувство, что мы все время пытаемся новое вино (по Евангелию) влить в ветхие мехи. Образование не стало главным институтом развития общества, оно с трудом обеспечивает проектирование будущего», – уточнил он.

В частности, российский культуролог обратил внимание на актуальный инновационный опыта «Сириуса», которые подтверждает, что лучшие нововведения в образовательной сфере должны быть органичной частью его социокультурной модернизации, а не самоцелью и не фрагментарными по характеру.

«Сегодня школа должна соответствовать целям современного развития, быть самостоятельной в становлении индивидуальных образовательных программ. Главное - раскрыть способности каждого ученика, воспитать нравственного и патриотического человека, личности, готовой к жизни в высоко технологичном, информационным и конкурентном мире», – подчеркнул Александр Голышев.

Ранее 59% жителей России поддержали инициативу по исполнению гимна и поднятию флага перед учебной неделей. Также 51% граждан положительно относятся к урокам, которые будут посвящены событиям специальной военной операции на территории Украины. При этом инициатива проведения уроков истории с первого класса набрала больше отрицательных оценок: 49% против 42% положительных. К патриотическому старту школьной недели положительного относятся 65% россиян, у которых есть дети до 18 лет, и 51% тех, у кого детей нет. Уроки о спецоперации поддержали 46% жителей страны, которые нет детей несовершеннолетнего возраста, и 56% родителей несовершеннолетних.