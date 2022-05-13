Транспортные полицейские поймали браконьеров, незаконно ловивших рыбу в Псковской области

Транспортные полицейские поймали и привлекли к уголовной ответственности двух мужчин 62 и 33 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО.

По имеющимся данным, жители Псковской области незаконно рыбачили на реке Кобылка. В алюминиевой лодке задержанных находились четыре пластиковых ящика с рыбой, а также три лесковых сети по 70 метров.

Злоумышленники выловили 1 тыс. 63 экземпляра плотвы и 10 экземпляров окуня. Сумма ущерба, которую они причинили биологическим ресурсам России, составила 268 тыс. рублей.

Отделение дознания Псковского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело в отношении подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Задержанным грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.