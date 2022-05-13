Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Транспортные полицейские поймали браконьеров, незаконно ловивших рыбу в Псковской области

13 мая 2022 года, 12:35

Транспортные полицейские поймали и привлекли к уголовной ответственности двух мужчин 62 и 33 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО.

По имеющимся данным, жители Псковской области незаконно рыбачили на реке Кобылка. В алюминиевой лодке задержанных находились четыре пластиковых ящика с рыбой, а также три лесковых сети по 70 метров.

Злоумышленники выловили 1 тыс. 63 экземпляра плотвы и 10 экземпляров окуня. Сумма ущерба, которую они причинили биологическим ресурсам России, составила 268 тыс. рублей.

Отделение дознания Псковского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело в отношении подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Задержанным грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Против клещей в Пскове обработают 113 га зелёных зон
15-16 мая в Пскове отключат отопление
Водитель автомобиля Ford пострадал в ДТП с участием рейсового автобуса в Псковском районе
Новый сорт хрена вывели в Псковской области
До +19 градусов прогреется воздух в Псковской области 13 мая
Открытые соревнования по гребному спорту пройдут в Пскове
Участок дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров» в Палкинском районе отремонтируют по нацпроекту
С начала года цена аренды домов в Псковской области снизилась на 24,1%
Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Псковской области 13 мая

Комментарии

Авторизация
No comments
Волонтеров много не бывает

Общество / Соцзащита
12 мая 17:28

Волонтеров много не бывает

Без добровольцев в Псковской области не обходится ни одно крупное мероприятие

Окаянная бессонница

Общество / Здоровье
4 мая 14:45

Окаянная бессонница
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит