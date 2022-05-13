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Общество

Новый сорт хрена вывели в Псковской области

13 мая 2022 года, 10:29

Новый сорт хрена вывели в Псковской области

Фото: Луки.ру

Новый сорт хрена «Уваровский» вывели в Псковской области в ходе кропотливой работы генерального директора ООО «Агрофорт» Сергея Уварова и ученых Великолукской сельскохозяйственной академии. Об этом сообщает электронное издание «Луки.ру».

В апреле 2022 года новый вид хрена включили в Государственный реестр селекционных достижений, которые допускаются к использованию на всей территории России. В стране сейчас существует только два сорта хрена: «Атлант» и «Уваровский».

Сорт «Уваровский» среднеспелый, является устойчивым к морозам и засухе, среднеустойчивым к болезням и вредителям, лежкость отличная, он также пригоден для механизированного возделывания, масса корня до 410 грамм, а урожайность 15,0 т/га.

ООО «Агрофорт» работает в Пустошкинском районе с 2016 года и в основном выращивает хрен.

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