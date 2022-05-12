С начала года цена аренды домов в Псковской области снизилась на 24,1%

С начала 2022 года в Псковской области на 24,1% снизилась цена аренды домов. Об этом сообщает федеральный портал «МИР КВАРТИР».

По данным Mirkvartir.ru, в Псковской области в настоящее время месячная арендная ставка составляет 20 тыс. 529 рублей. При этом, с начала года цена аренды домов в регионе снизилась на 24,1%, с мая прошедшего года – на 2,7%.

Как сообщили в «Российской газете», по словам аналитиков, с начала 2022 года по всей стране фиксируется отчетливая тенденция к снижению долгосрочной аренды частных домов. Так, за данный период они стали дешевле в 53 регионах России, подорожали – в 27. В целом арендная ставка на загородные дачи и городские индивидуальные дома снизилась на 9%, составив 29 тыс. 351 рубль, за год – на 8%.

Наибольшее подорожание арендной ставки зафиксировано в Чеченской республике (+35,3%), в Пензенской (+35%) и Рязанской (+22,9%) областях, а также в Севастополе (+22,2%) и во Владимирской области (+20,4%). Существенно снизились цены на дома в Костромской области (-61,2%), в Забайкальском крае (-59,1%), в Томской области (-58,1%), а также в республике Удмуртия (-56%) и в Брянской области (-48,9%).

Как отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко, на данный момент по России на 26% увеличилось число частных домов, которые сдаются в долгосрочную аренду. Спрос на арендное жилье в сравнении с прошлым 2021 годом снизился на 33%. Он также подчеркнул, что, если во время пандемии коронавируса цены на аренду жилья росли, то на данный момент фиксируется «обратный процесс».

«Главные факторы, удерживающий россиян от трат на съем дома или дачи на лето, – падение доходов, рост цен и тревога, связанная со сложным экономическим положением в стране. В условиях, когда планировать что-либо даже на перспективу нескольких месяцев трудно, люди предпочитают сократить расходы», – уточнил Павел Луценко.