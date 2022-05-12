135 летних лагерей будут работать этим летом в Псковской области

В Псковской области текущим летом будут работать 135 летних лагерей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Летняя детская оздоровительная кампания стартует в области 28 мая.

Загородный лагерь «Звездный» в Невельском районе первым примет ребят на отдых. Всего в летние месяцы в Псковской области будут работать 121 дневной лагерь, который организован на базе образовательного учреждения, 12 загородных лагерей, а также один санаторно-оздоровительный и один палаточный лагеря.

В региональных лагерях текущим летом отдохнут порядка 15 тыс. детей. Еще около 150 ребят отдохнут во всероссийских оздоровительных центрах «Орлёнок», «Смена» и «Артек».

В администрации Псковской области также напомнили, что в предстоящем сезоне сохраняется большая часть введенных антиковидных санитарных требований. В частности, будет произведен единовременный заезд детей в лагеря, ограничиваются массовые мероприятия, а также запрещается посещение детей родителями.

При этом в текущем году вводятся и ряд послаблений. Так, наполняемость оздоровительных лагерей в предстоящем сезоне будет составлять 100%. К прежним показателям, в том числе вернется, и продолжительность смен. Она составит 21 день. Исключение составят профильные лагеря, где дети будут отдыхать 18 дней.

Кроме того, в региональной администрации подчеркнули, что для подготовки к летнему оздоровительному сезону лагерям было направлено порядка 27,6 млн рублей. На эти средства провели ремонт помещений и благоустройство территорий, а также обновили технологическое оборудование и проверили системы безопасности. В настоящее время в помещениях оздоровительных лагерей ведутся финальные клининговые и подготовительные работы.

В 2022 году на организацию летнего отдыха в детских оздоровительных учреждениях Псковской области выделено свыше 77 млн рублей. Данные средства пойдут для финансирования отдыха подростков в профильных сменах, а также на оплату путёвок детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, которые находятся в трудных жизненных ситуациях.