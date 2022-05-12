Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Порядка шести километров береговой линии в Псковской области убрали от мусора в апреле

12 мая 2022 года, 16:59

В апреле на территории Псковской области от мусора общими усилиями было убрано около шести километров береговой линии водоёмов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Порядка шести километров береговой линии в Псковской области убрали от мусора в апреле

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Мероприятия проходили в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». В ней приняли участие 70 человек в пяти районах Псковской области.

Кроме того, в апреле на территории региона также устраивались экологические субботники, которые проводили администрации муниципалитетов совместно с организациями, образовательными учреждениями и волонтерами.

За данный период участниками акции с берегов водоёмов Псковской области были убраны бутылки, пластиковые пакеты, банки и другой мусор.

Ежегодная общероссийская акция «Вода России» проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Участок дороги «Старый Изборск – Палкино – Остров» в Палкинском районе отремонтируют по нацпроекту
С начала года цена аренды домов в Псковской области снизилась на 24,1%
Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в Псковской области 13 мая
135 летних лагерей будут работать этим летом в Псковской области
Отопительный сезон в Псковском районе завершится 13 мая
Эксперты: Новыми главами регионов РФ стали выпускники «школы губернаторов»
Отставка с поста главы Пскова улучшила позиции Елены Полонской в апрельском медиарейтинге
360 детских путёвок выкупили в Псковской области по программе детского туристического кешбэка
Более 50 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю

Комментарии

Авторизация
No comments
Волонтеров много не бывает

Общество / Соцзащита
12 мая 17:28

Волонтеров много не бывает

Без добровольцев в Псковской области не обходится ни одно крупное мероприятие

Окаянная бессонница

Общество / Здоровье
4 мая 14:45

Окаянная бессонница
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит