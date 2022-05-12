Порядка шести километров береговой линии в Псковской области убрали от мусора в апреле

В апреле на территории Псковской области от мусора общими усилиями было убрано около шести километров береговой линии водоёмов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мероприятия проходили в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». В ней приняли участие 70 человек в пяти районах Псковской области.

Кроме того, в апреле на территории региона также устраивались экологические субботники, которые проводили администрации муниципалитетов совместно с организациями, образовательными учреждениями и волонтерами.

За данный период участниками акции с берегов водоёмов Псковской области были убраны бутылки, пластиковые пакеты, банки и другой мусор.

Ежегодная общероссийская акция «Вода России» проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».