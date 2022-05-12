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Общество

360 детских путёвок выкупили в Псковской области по программе детского туристического кешбэка

12 мая 2022 года, 16:19

По программе детского туристического кешбэка в Псковской области уже выкупили 360 детских путёвок. В прошлом году по данной программе было приобретено порядка одной тысячи путёвок, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

360 детских путёвок выкупили в Псковской области по программе детского туристического кешбэка

Источник: фото из соцсетей

В настоящее время в программе стимулирования детского отдыха участвуют 11 лагерей Псковской области. По путёвкам с туристическим кешбэком готовы принимать лагеря: «Березка» (деревня Гололобы Великолукского района), «Звездный» (деревня Опухлики Невельского района), «Дружба» (деревня Углы Стругокрасненского района), «Космос» (деревня Урицкое Великолукского района), «Космос» (деревня Урицкое Великолукского района), «Зеркальный» и «РАДУГА» (поселок Ямм Гдовского района), «Стремительный» (деревня Анохово Печорского района), «Солнечный» (деревня Печки Печорского района), «Солнечный» (Невельский район) и «Ленок» (деревня Прудок Невельского района).

Программа детского туристического кешбэка, реализация которой продолжается в Псковской области, позволяет приобрести путёвку на летние смены в детские стационарные лагеря России, вернув, при этом, часть потраченной суммы. 

Кешбэк за отдых начисляется в размере 50% от оплаченной суммы, однако он не может превышать 20 тыс. рублей. Для получения возврата средств необходимо совершить оплату путёвки по карте «Мир», которая должна быть зарегистрирована в программе лояльной платежной системы. Число транзакций по одной карте, количество поездок на одну семью и на одного ребёнка – не ограничено.

С полным списком организаций, которые участвую в программе детского туристического кешбэка, а также с перечнем агрегаторов и туроператоров, которые продают путёвки в детские лагеря, можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.

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