Более 50 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю

За прошедшую неделю, с 5 по 11 мая, в Псковской области от укусов клещей пострадали 126 человек, из них 51 ребёнок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Согласно данным на 11 мая, количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (всего 242 случая, из них 93 ребёнка) в сравнении со среднемноголетними недельными данными снизилось на 75,2%, детей – на 47,3%. По сравнению же с аналогичным периодом прошедшего года количество обратившихся взрослых снизилось на 6,9%, а количество обращений от детей выросло на 80%.

Кроме того, в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили, что в текущем году первый случай укуса клеща зарегистрировали 31 марта у пятилетнего ребёнка в деревне Капустино Палкинского района, в 2021 году его зафиксировали 3 апреля в Дедовичском районе.

«C 1 марта 2022 года в рамках реализации плана по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проводится еженедельный мониторинг за заболеваемостью инфекциями, передающимися иксодовыми клещами», – сообщили в региональном ведомстве.

В настоящее время удаление клещей в Пскове проводится в травматологических пунктах. Также в областном центре и Великих Луках открыты пункты по приёму и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

С начала 2022 года в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» уже исследовали 182 клеща, из которых из природных биотопов были взяты 39 клещей (за прошедшую неделю – 33), сняты с пострадавших – 143 (за неделю – 95).