Митрополит Тихон улучшил свои позиции в псковском медиарейтинге

Позиции митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) заметно выросли в медиарейтинге «Псковской правды», составленного по итогам апреля.
Позиции митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) заметно выросли в медиарейтинге «Псковской правды», составленного по итогам апреля.
Топ-30 медиарейтинга «Псковской правды» построен на основе анализа СМИ Псковской области, топ-10 - федеральных СМИ. Оба списка ранжированы по медиаиндексу: рассчитанному системой «Медиалогия» показателю качественного состояния информационного поля.