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Политика

Митрополит Тихон улучшил свои позиции в псковском медиарейтинге

12 мая 2022 года, 14:58

Позиции митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) заметно выросли в медиарейтинге «Псковской правды», составленного по итогам апреля.

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В топ-30 региональных политиков, чиновников и общественников, построенном на основе мониторинга СМИ Псковской области, митрополит Тихон занял 8-е место с медиаиндексом 1365. Этому способствовали его упоминания в контексте празднования Пасхи и планов по реконструкции центра Печор.

Митрополит Тихон улучшил свои позиции в псковском медиарейтинге
Митрополит Тихон
Фото Псковского агентства информации
В топ-10, составленном на основе мониторинга федеральных СМИ, псковский владыка оказался на 3-м месте с медиаиндексом 703. Он упоминался в связи с отпеванием ветерана КГБ Николая Леонова и «санкционными списками», которые составляли украинские политики и российские оппозиционеры.

Топ-30 медиарейтинга «Псковской правды» построен на основе анализа СМИ Псковской области, топ-10 - федеральных СМИ. Оба списка ранжированы по медиаиндексу: рассчитанному системой «Медиалогия» показателю качественного состояния информационного поля.

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