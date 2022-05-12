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Общество

Десять беженцев из ЛДНР устроились на работу в Псковской области

12 мая 2022 года, 14:55

В Псковской области на работу устроились десять беженцев из Донецкой и Луганской Народных республик и Украины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как отметила и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, на данный момент в регионе продолжается работа по трудоустройству беженцев. «Стараемся каждому предложить достойные места, с каждым работать индивидуально», – подчеркнула она.

Так, в пункте временного размещения в Пушкинских Горах 11 мая состоялась индивидуальная встреча работодателя с потенциальным сотрудником из числа прибывших в Псковскую область беженцев. 

Мужчина по образованию преподаватель художественного рисунка, скульптор. Он заинтересовался предложением работать в Детской школе искусств имени С. С. Гейченко. Вместе с директором учреждения потенциальный работник отдельно обсудил детали трудоустройства, условия работы и другие подробности.

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