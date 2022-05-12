24 тысячи саженцев сосны высадят в Псковском и Себежском районах по проекту «Зеленая область», реализуемому по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

14 мая состоится первая высадка недалеко от деревни Крюково Псковского района в рамках проекта «Посади лес». В этот день планируется высадить 10 тыс. саженцев. Высадка состоится при поддержке межрегионального экологического движения «ЭКА».

Стать участником акции можно по предварительной записи. Волонтеров обеспечат всем необходимым.

21 мая недалеко от поселка Идрица состоится еще одна акция по посадке саженцев. Волонтеры высадят там 14 тыс. сосен.

В 2021 год в рамках проекта «Зеленая область» были высажены более 80 тыс. растений. Весь материал передали волонтерам партнерами проекта.