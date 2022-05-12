Жители Псковской области выразили протест событиям 9 мая в Риге

12 мая у консульства Латвии в городе Пскове прошла акция общественников, на которой активисты, организаторы мероприятия и жители области выразили протест событиям, которые произошли в Риге 9 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
12 мая у консульства Латвии в городе Пскове прошла акция общественников, на которой активисты, организаторы мероприятия и жители области выразили протест событиям, которые произошли в Риге 9 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
12 мая жители Псковской области принесли букеты к консульству Латвии в Пскове к баннеру с изображением памятника воинам Советской Армии в знак солидарности с жителями Риги, возложившими 9 мая цветы к этому памятнику. Букеты от латвийского посольства отвезут к Вечному Огню.
«Ни память не вычеркнуть, ни историю таким образом! То, что происходит сейчас, наоборот, я считаю, будет сильнее стимулировать людей на то, что произошло у нас сегодня – митинги, возложение цветов; они будут чтить и отдавать дань», – заявила одна из участниц акции. Она также рассказала, что решение не остаться в стороне было принято общественниками накануне вечером. Она также добавила, что к таким акциям в дальнейшем будут активно подключаться, поскольку в области много неравнодушных жителей.
Организаторы акции отметили, что на этот год в Латвии запланирвоан снос мемориала воинам-освободителям в Риге. По мнению активистов, ситуация с цветами, которые 9 мая быстро убрали бульдозером, это репетиция перед демонтажем.
Сейчас памятник воинам Советской Армии в Риге защищает российско-латвийское межправительственное соглашение, которое было подписано в 1994 году. Однако сейм планирует расторгнуть его в одностороннем порядке. Уже сейчас латвийские власти открыто причислили мемориал воинам-освободителям в Риге к символам советской оккупации, что подтвердила министр МВД Латвии Мария Голубева. Она также заявила, что отдала бы свой голос в сейме за снос памятника.
Но с властями Латвии не согласны жители этой страны. После ситуации на 9 Мая жители Риги начали борьбу с властями за право чтить память героев Второй мировой войны. Так, с 10 мая они вновь приносили цветы к памятнику воинам Советской Армии. Помимо этого, рижские добровольцы хотят установить круглосуточное дежурство, чтобы цветы не увезли еще раз.