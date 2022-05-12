Жители Псковской области выразили протест событиям 9 мая в Риге

12 мая у консульства Латвии в городе Пскове прошла акция общественников, на которой активисты, организаторы мероприятия и жители области выразили протест событиям, которые произошли в Риге 9 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В тот день латвийские власти поручили убрать бульдозером все цветы от памятника воинам Советской Армии, освободившим Советскую Латвию и Ригу от немецко-фашистских захватчиков. 12 мая жители Псковской области принесли букеты к консульству Латвии в Пскове к баннеру с изображением памятника воинам Советской Армии в знак солидарности с жителями Риги, возложившими 9 мая цветы к этому памятнику. Букеты от латвийского посольства отвезут к Вечному Огню. «Ни память не вычеркнуть, ни историю таким образом! То, что происходит сейчас, наоборот, я считаю, будет сильнее стимулировать людей на то, что произошло у нас сегодня – митинги, возложение цветов; они будут чтить и отдавать дань», – заявила одна из участниц акции. Она также рассказала, что решение не остаться в стороне было принято общественниками накануне вечером. Она также добавила, что к таким акциям в дальнейшем будут активно подключаться, поскольку в области много неравнодушных жителей.