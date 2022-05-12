Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Жители Псковской области выразили протест событиям 9 мая в Риге

12 мая 2022 года, 12:05

12 мая у консульства Латвии в городе Пскове прошла акция общественников, на которой активисты, организаторы мероприятия и жители области выразили протест событиям, которые произошли в Риге 9 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Жители Псковской области выразили протест событиям 9 мая в Риге
В тот день латвийские власти поручили убрать бульдозером все цветы от памятника воинам Советской Армии, освободившим Советскую Латвию и Ригу от немецко-фашистских захватчиков.

12 мая жители Псковской области принесли букеты к консульству Латвии в Пскове к баннеру с изображением памятника воинам Советской Армии в знак солидарности с жителями Риги, возложившими 9 мая цветы к этому памятнику. Букеты от латвийского посольства отвезут к Вечному Огню.

«Ни память не вычеркнуть, ни историю таким образом! То, что происходит сейчас, наоборот, я считаю, будет сильнее стимулировать людей на то, что произошло у нас сегодня – митинги, возложение цветов; они будут чтить и отдавать дань», – заявила одна из участниц акции. Она также рассказала, что решение не остаться в стороне было принято общественниками накануне вечером. Она также добавила, что к таким акциям в дальнейшем будут активно подключаться, поскольку в области много неравнодушных жителей.

Жители Псковской области выразили протест событиям 9 мая в Риге

Организаторы акции отметили, что на этот год в Латвии запланирвоан снос мемориала воинам-освободителям в Риге. По мнению активистов, ситуация с цветами, которые 9 мая быстро убрали бульдозером, это репетиция перед демонтажем.

Сейчас памятник воинам Советской Армии в Риге защищает российско-латвийское межправительственное соглашение, которое было подписано в 1994 году. Однако сейм планирует расторгнуть его в одностороннем порядке. Уже сейчас латвийские власти открыто причислили мемориал воинам-освободителям в Риге к символам советской оккупации, что подтвердила министр МВД Латвии Мария Голубева. Она также заявила, что отдала бы свой голос в сейме за снос памятника.

Но с властями Латвии не согласны жители этой страны. После ситуации на 9 Мая жители Риги начали борьбу с властями за право чтить память героев Второй мировой войны. Так, с 10 мая они вновь приносили цветы к памятнику воинам Советской Армии. Помимо этого, рижские добровольцы хотят установить круглосуточное дежурство, чтобы цветы не увезли еще раз.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Отставка с поста главы Пскова улучшила позиции Елены Полонской в апрельском медиарейтинге
360 детских путёвок выкупили в Псковской области по программе детского туристического кешбэка
Более 50 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
Андрей Царев: Консолидация общества ощущается во всех регионах
Митрополит Тихон улучшил свои позиции в псковском медиарейтинге
Десять беженцев из ЛДНР устроились на работу в Псковской области
Еще 38 жителей Псковской области заразились коронавирусом за неделю
25 российских регионов поддержали инициативу Псковского облсобрания о создании федеральной программы по борьбе с борщевиком
Псковский эксперт позитивно оценил работу федерального проекта «Творческие люди»

Комментарии

Авторизация
No comments
Окаянная бессонница

Общество / Здоровье
4 мая 14:45

Окаянная бессонница
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей