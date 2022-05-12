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Экономика / Деньги

Более 2 млн рублей долга вернет Северо-западное управление имущественных отношений Минобороны Фонду капремонта Псковской области

12 мая 2022 года, 08:25

ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ вернёт 2,1 млн рублей долга НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области». Об этом сообщает delovoe.tv.

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области» направил иск к «Северо-Западному территориальному управлению имущественных отношений» Минобороны РФ в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области .

Учреждение не оплатило проведённые в принадлежащих ему административных зданиях работы.

2,1 млн рублей потребовали взыскать с ведомства, сообщается в картотеке арбитражных судов.

По имеющимся сведениям, Фонд аккумулирует взносы на капитальный ремонт помещений, уплачиваемых собственниками, в многоквартирных домах, включая административные здания. При оплате работ, проводимых в зданиях ведомоства, Минестерство обороны выступает представителем собственника (РФ), поэтому к нему предъявили крупный иск после длительной просрочки.

Иск был удовлетворён.

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